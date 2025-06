Er ist der beste Tischtennis-Spieler der Welt und sucht nach einem Streit mit dem Weltverband eine neue Herausforderung. Also wechselt der Olympiasieger Fan Zhendong in die deutsche Bundesliga.

Saarbrücken - Der Tischtennis-Olympiasieger und zweimalige Weltmeister Fan Zhendong wird in der nächsten Saison für den 1. FC Saarbrücken in der deutschen Bundesliga spielen. Die Saarländer gaben die Verpflichtung des 27 Jahre alten Chinesen am Rande des Champions-League-Finalturniers bekannt.

„Das kam alles so überraschend und ging so schnell, dass wir es immer noch nicht zu 100 Prozent glauben können“, sagte der FCS-Manager Nicolas Barrois. „Aber es ist Realität: Fan Zhendong wird für uns spielen. Das ist nicht nur sportlich ein absoluter Meilenstein, sondern auch ein riesiger Moment für unseren Verein und den deutschen sowie europäischen Tischtennis-Sport insgesamt.“

58 Monate Weltranglistenerster

Insgesamt 58 Monate stand Fan Zhendong seit 2018 an der Spitze der Weltrangliste. 2021 und 2023 gewann der Chinese den WM-Titel im Einzel, im vergangenen Jahr Olympia-Gold in Paris.

Ende 2024 überwarf sich der beste Spieler der vergangenen Jahre mit dem Weltverband ITTF und seinem Turnierveranstalter World Table Tennis (WTT). Fan Zhendong zog sich aus der Weltrangliste zurück und spielt seitdem keine internationalen Turniere mehr. Auch bei den Weltmeisterschaften in Katar fehlte er in der vorvergangenen Woche im chinesischen Aufgebot.