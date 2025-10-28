Für den Gastgeber BFC Preussen endete das Spiel gegen den FC Hertha 03 am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost mit einem 1:1 (0:0)-Unentschieden.

Berlin/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen dem BFC Preussen und dem FC Hertha 03 mit einem Remis.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Bela Wiethüchter (Berlin) eine Gelbe Karte an die Berliner (45.). Am Ende einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die beiden Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Spielhälfte war gerade erst gestartet, als Vincent Bayindir mit einem Strafstoß für Hertha traf und vier Minuten nach Start zur zweiten Halbzeit (49.) die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.08.2024, 13.00 Uhr

Austragungsort: Berlin

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 1

BFC Preussen Kopf an Kopf mit FC Hertha 03 – 1:1 in Minute 63

18 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Baran Daskan (BFC) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für BFC erlangen (63.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der FC Hertha 03 wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom BFC Preussen beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der BFC Preussen rutschte auf Platz acht.

Aufstellung und Statistik: BFC Preussen – FC Hertha 03

BFC Preussen: Saatci – Taskiran, Xydias, Peter, Klemme (56. Yildirim), Daskan, Maleca (85. Westmark), Rehberg, (56. Dagdemir), Isik (56. Dworzynski), Klimpke

FC Hertha 03: Kiwus – Van-Dunem (79. Baba), Bayindir, Kozian, Kirakos (60. Steinrücken), Weber, Dögenci, Sperling, Almugheer (60. Meki), Schultze (66. Sylla), Bunger

Tore: 0:1 Vincent Bayindir (49.), 1:1 Baran Daskan (63.); Schiedsrichter: Bela Wiethüchter (Berlin); Assistenten: Marius Dietz, Jacob Slotta; Zuschauer: 93