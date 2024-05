Magdeburg - Im Zuge des Jahresabschlusses 2023 hat das Land Sachsen-Anhalt eine allgemeine Rücklage in Höhe von 274 Millionen Euro gebildet. Außerdem seien dem Ausgleichsstock rund 68 Millionen Euro zugeführt worden, sagte ein Regierungssprecher am Dienstag nach der Kabinettssitzung in Magdeburg. Mit Geldern aus diesem Topf werden vor allem Kommunen mit außergewöhnlichen Belastungen und Notlagen unterstützt.

Die Maßnahmen sind unter anderem durch nachgezahlte europäische Mittel möglich geworden. Einnahmen und Ausgaben des Landes lagen im vergangenen Jahr insgesamt bei knapp 14 Milliarden Euro.