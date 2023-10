Magdeburg/Gütersloh - Neben Fachkräften in Verkauf, Büro, Lager und Pflege sind in Sachsen-Anhalt insbesondere Menschen für Helferberufe stark gefragt. Das ergibt eine Untersuchung der Bertelsmann Stiftung von online geschalteten Stellenanzeigen, die am Donnerstag in Gütersloh veröffentlicht wird. Mit Abstand die meisten Stellenausschreibungen 2022 gab es demnach für Helfer in der Lagerwirtschaft, das waren den Angaben zufolge 8844. Auf Platz zwei der Top 10 Berufe in Sachsen-Anhalt folgten Reinigungshelfer mit knapp 6000 Stellenanzeigen.

Auch Fachkräfte für den Verkauf (5319), Büro- und Sekretariats-Fachkräfte (4951) sowie Fachkräfte in der Lagerwirtschaft (4739) wurden häufig gesucht. Unter den Top-10-Berufen in Sachsen-Anhalt fanden sich zudem Gesundheits- und Krankenpflege-Fachkräfte sowie Fachkräfte für die Altenpflege, Berufskraftfahrer sowie Kranführer und Bediener von Hebeeinrichtungen als Helferberuf.

Der Bertelsmann Stiftung zufolge hat der in der Corona-Pandemie befeuerte Boom im Onlinehandel den Bedarf an Mitarbeitern in der Lagerlogistik verstärkt - nicht nur in Sachsen-Anhalt. Nach einer Auswertung von rund 45 Millionen online geschalteten Stellenanzeigen der Jahre 2019 bis 2023 sind Mitarbeiter in dieser Jobsparte derzeit bei den Arbeitgebern besonders begehrt. In 162 von 401 Kreisen in Deutschland stehen diese Stellengesuche auf Platz 1 der Auswertung. Die Studie lag der dpa vorab vor.

Im Jahr 2018 war die Liste der Top-10-Berufe in Sachsen-Anhalt noch von Büro- und Sekretariats-Fachkräften angeführt worden, gefolgt von Fachkräften für den Verkauf, die Lagerwirtschaft und Berufskraftfahrer. Erst auf Platz 5 war mit Helfern in der Lagerwirtschaft der erste Beruf für Menschen mit geringerer Qualifikation zu finden, wie die Daten der Bertelsmann-Stiftung zeigen.