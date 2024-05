Nach einem stark bewölkten Vormittag scheint in Sachsen-Anhalt am Mittwoch die Sonne. Die Temperaturen steigen auf bis zu 20 Grad.

Magdeburg - Eine Mischung aus Sonne und Wolken bestimmt das Wetter am Mittwoch in Sachsen-Anhalt. Der Tag beginnt stark bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst am Mittwoch mitteilte. Später zeigt sich zwischen den Wolken immer wieder die Sonne. Die Temperaturen erreichen 16 bis 20 Grad, im Harz 10 bis 16 Grad.

Wenig bewölkt und trocken geht es in der Nacht zum Donnerstag weiter. Es kühlt ab auf 7 bis 2 Grad, in Altmark und Börde ist den Meteorologen zufolge Bodenfrost möglich. Der Donnerstag wird abgesehen von wenigen Quellwolken heiter. Es bleibt trocken bei 19 bis 22, im Harz bei 14 bis 18 Grad.

In der Nacht zum Freitag ziehen Wolken auf, Regen fällt bei Tiefstwerten zwischen 9 und 6 Grad aber nicht. Der Freitag startet heiter bis wolkig, später verdichten sich die Wolken aus Richtung Nordwesten. Die Temperaturen steigen auf 19 bis 23 Grad, im Harz auf 15 bis 18 Grad.