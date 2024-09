Drei Tage fand in Stendal das größte Landesfest in Sachsen-Anhalt statt. (Archivbild)

Stendal - Zum Abschluss des Sachsen-Anhalt-Tages in Stendal wollen Tausende Menschen in einem kilometerlangen Festumzug durch die Innenstadt ziehen. Die Veranstalter erwarten, dass der Umzug mit bis zu 4.000 Teilnehmenden eine Länge von rund 2,3 Kilometern erreichen werde. Der zweistündige Festumzug, bei dem sich die unterschiedlichen Regionen in bunten Bildern präsentieren, gilt als Höhepunkt des größten Volksfestes in Sachsen-Anhalt. Vereine und Freiwillige aus dem ganzen Bundesland nehmen daran teil. Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) und Stendals Oberbürgermeister Bastian Sieler (parteilos) geben um 11 Uhr den Startschuss.