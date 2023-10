Weißenfels - Fünf Burgen und Schlösser im Süden Sachsen-Anhalts wollen mit Blick auf ihre Sammlungen enger zusammenarbeiten. Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) überreichte dem Verbund dazu am Montag einen entsprechenden Zuwendungsbescheid in Höhe von 118.860 Euro, wie die Staatskanzlei mitteilte. „Das Vorhaben wird die touristische Aufmerksamkeit für die Schlösserlandschaft im Süden Sachsen-Anhalts erhöhen“, hieß es. „Aufgrund der verstärkten Vernetzung und des Austauschs der Museen untereinander ist auch eine Besuchersteigerung in den einzelnen Einrichtungen zu erwarten.“

Zu den fünf Burgen und Schlössern in Sachsen-Anhalt-Süd, „Die fünf Ungleichen“, gehören Burg und Schloss Allstedt, Schloss Neuenburg in Freyburg (Unstrut), das Kulturhistorische Museum Schloss Merseburg, die FilmBurg Querfurt und das Museum Schloss Neu-Augustusburg in Weißenfels.

Laut der Stadt Weißenfels sollen in den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden Objekte, die aus den Fürstentümern Sachsen-Weißenfels, Sachsen-Merseburg und Sachsen-Zeitz stammen, systematisch ermittelt werden. „Ergiebig erscheinen zunächst die Sammlungen der Rüstkammer und des Grünen Gewölbes Dresden. Die Darstellung dieser gemeinsamen Geschichte verspricht eine große kulturgeschichtliche Entdeckungsreise“, hieß es.