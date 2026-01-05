Sachsen-Anhalt hat sich als Theaterland ein eigenes Profil verschafft. Theaterbesuche sind beliebt - und die Häuser auszeichnungswürdig.

Magdeburg - Schauspiel, Oper oder Ballett: Die Menschen in Sachsen-Anhalt gehen gern ins Theater. Mit 234 Besuchen öffentlicher Theater je 1.000 Einwohnerinnen und Einwohner liegt Sachsen-Anhalt über dem Bundesdurchschnitt von 172, wie das Ministerium für Kultur in Magdeburg mit Verweis auf die Broschüre „Kulturindikatoren kompakt 2025“ der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder mitteilte.

Die öffentlich finanzierten Konzert- und Theaterorchester kommen demnach landesweit auf 46 Besuche je 1.000 Einwohnerinnen und Einwohner, bundesweit sind es 42 Besuche. Die Statistik bezieht sich auf die Spielzeit 2022/2023. Zuletzt hatten Theater in Sachsen-Anhalt renommierte Auszeichnungen bekommen, etwa das Theater Magdeburg als „Theater des Jahres 2025“.

Anerkennung für Struktur und Stücke

Für das kleine Theater in Naumburg gab es kürzlich den Stadtumbau Award Sachsen-Anhalt und den Architekturpreis des Landes. Kulturelle Qualität wachse auch in Räumen und in der Struktur, hieß es. Auch für konkrete Stücke und Inszenierungen gab es Preise und überregionale Würdigung.