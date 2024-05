Magdeburg - Die sachsen-anhaltischen Grünen haben die Attacke auf den SPD-Europaabgeordneten Matthias Ecke in Dresden verurteilt. Es dürfe nie wieder in Deutschland passieren, dass Menschen aufgrund einer politischen Meinung angegriffen würden, sagte Grünen-Co-Landeschef Dennis Helmich am Samstag auf einem Landesparteitag in Magdeburg. Dem müsse man sich mit aller Kraft entgegenstellen. Auch weitere Redner drückten ihre Solidarität mit Ecke aus.

Am späten Freitagabend hatten vier Unbekannte den sächsischen SPD-Europaabgeordneten Ecke sowie einen 28 Jahre alten Wahlhelfer der Grünen beim Aufhängen von Wahlplakaten in Dresden angegriffen. Beide wurden verletzt, Ecke musste im Krankenhaus behandelt werden.