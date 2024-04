Dresden - Auf wiederholte Regenschauer können sich die Menschen in Sachsen am Mittwoch einstellen. In hohen und vereinzelt auch in mittleren Lagen ist mit Schnee und Glätte zu rechnen - dort sinken die Temperaturen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes auf bis zu minus drei Grad. Der Himmel bleibt den Tag über stark bewölkt, die Höchsttemperatur liegt bei elf Grad. Vereinzelt könnte es auch tagsüber zu Gewittern kommen. In der Nacht werde gebietsweise Frost erwartet.

Auch am Donnerstag bleibe es mit einer Höchsttemperatur von zwölf Grad und einem bewölkten Himmel eher frisch - zumindest zu Tagesbeginn können sich die Sachsen morgen jedoch über etwas Sonne freuen.