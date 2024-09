Tiergerechte und umweltverträgliche Haltung: Zwei Betriebe aus Sachsen werden ausgezeichnet. Sie überzeugten aber auch in weiterer Hinsicht.

Reichenbach/Schönberg - Agrarbetriebe aus dem Vogtland und dem Landkreis Zwickau haben den Landeswettbewerb für tiergerechte und umweltverträgliche Haltung gewonnen. In der Kategorie Milchrinder siegte die Agrar GmbH Reichenbach (Landkreis Görlitz), im Bereich Rinder-/Schweine- und Geflügelhaltung wurde die Biohof Weber GmbH in Schönberg (Landkreis Zwickau) ausgezeichnet. Die beiden Betriebe überzeugten die Jury in den Bereichen Tierkomfort und nachhaltiges Wirtschaften durch den Einsatz von erneuerbaren Energien, wie der sächsische Landesbauernverband mitteilte.