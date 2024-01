Sächsischer Landtag steht an einem Gitter am hintern Teil des Parlamentsgebäudes.

Dresden - Die Menschen in Sachsen haben immer weniger Vertrauen in die Politik, die Unzufriedenheit mit dem Funktionieren der Demokratie wächst. Das sind zwei Befunde aus dem „Sachsen-Monitor 2023“, der am Dienstag in Dresden vorgestellt wurde. 82 Prozent der Sachsen haben wenig oder gar kein Vertrauen in die Ampel-Koalition. Das sind 26 Prozent mehr als beim vorherigen „Sachsen-Monitor“. 59 Prozent sind mit dem Funktionieren der Demokratie unzufrieden. Für ein Drittel der Befragten gleicht Deutschland inzwischen mehr einer Diktatur als einer Demokratie.

Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) sah in den Ergebnissen einen Beleg dafür, wie weit die zerstörerische Kraft gegen wichtige Institutionen bereits fortgeschritten ist. Die auch für Demokratie zuständige Justizministerin Katja Meier (Grüne) zeigte sich angesichts der Ergebnisse beunruhigt. Immer mehr Menschen würden das Vertrauen in die Demokratie verlieren und zu populistischen, rassistischen und verschwörungstheoretischen Ansichten neigen.

Für die Umfrage hatten die Meinungsforscher von Infratest dimap zwischen 23. Juni und 30. September 2023 Interviews mit 2041 Leuten aus dem Freistaat im Alter ab 18 geführt. In vielen Punkten hat sich die Stimmung im Vergleich zur letzten Befragung zwei Jahre zuvor verschlechtert.