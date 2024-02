Berlin - Berlins SPD-Chef Raed Saleh will erneut für den Posten kandidieren. Er kündigte am Donnerstag an, sich gemeinsam mit der Bezirkspolitikerin Luise Lehmann aus Marzahn-Hellersdorf für die Doppelspitze zu bewerben. Damit gibt es in der Partei nun drei Kandidatenduos. Zuletzt hatten bereits Neuköllns Bezirksbürgermeister Martin Hikel und Ex-Staatssekretärin Nicola Böcker-Giannini ihr Interesse an der Führung des SPD-Landesverbands angekündigt, ebenso der bisherige stellvertretende Landesvorsitzende Kian Niroomand und die Co-Vorsitzende der Berliner SPD-Frauen, Jana Bertels.

Die Wahl des neuen SPD-Parteivorstands ist auf einem Parteitag Ende Mai geplant. Denkbar ist, dass die SPD eine Mitgliederbefragung vorschaltet. Momentan wird die Berliner SPD von Saleh und Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey geführt. Giffey, bis April 2023 Regierende Bürgermeisterin, hat bereits erklärt, nicht wieder anzutreten.