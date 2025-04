Magdeburg - Der SC Magdeburg hat in der Handball-Bundesliga gegen die Rhein-Neckar Löwen einen 30:27 (13:11)-Heimsieg gefeiert. Bester Magdeburger Werfer vor 6.600 Zuschauern war Magnus Saugstrup mit sieben Treffern. Magdeburg bleibt mit elf Minuspunkten weiter nur einen Zähler hinter dem Topduo Füchse Berlin und MT Melsungen.

Kapitän Christian O'Sullivan stand erstmals nach seine Knie-OP wieder im Aufgebot der Magdeburger, die allerdings mit drei Fehlwürfen in die Partie starteten. Der SCM arbeitete sich dank der Paraden von Torhüter Sergey Hernandez ins Spiel und führte nach neun Minuten erstmals (4:3). Die Teams agierten in der Folge auf vergleichbarem Niveau und so blieb auch der Abstand gering. Die Grün-Roten verpassten es, auf drei Tore zu enteilen und mussten anschließend den Ausgleich hinnehmen (10:10/24.). Beide Teams leisteten sich immer wieder Konzentrationsaussetzer, doch Magdeburg brachte eine Führung in die Pause.

Auch in der zweiten Halbzeit blieben die Fehler fester Bestandteil der Partie, doch kein Team konnte einen entscheidenden Vorteil daraus ziehen. Dann setzte sich Magdeburg per 4:0-Lauf ab (22:16/43.) und die nur mit 14 Spielern angereisten Gäste damit noch mehr unter Druck. Die Löwen wechselten auf ein 7-gegen-6 und verkürzten (26:24/51.). Magdeburg fing sich aber rechtzeitig und fuhr so den verdienten Sieg ein.