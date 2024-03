Kreisläufer Tim Zechel kehrt zum SC Magdeburg zurück. Trotz seines Aufstiegs zum Nationalspieler ist er in Magdeburg ein Lernender.

Magdeburg - Handball-Bundesligist SC Magdeburg hat Nationalspieler Tim Zechel für die neue Saison verpflichtet. Wie der Champions League-Sieger am Mittwoch bekannt gab, unterschrieb der 27-Jährige einen Vertrag bis 30. Juni 2027. Der 1,96 Meter große Kreisläufer kehrt vom HC Erlangen nach Magdeburg zurück, wo er von 2010 bis 2013 ausgebildet wurde.

Nach seiner ersten Zeit beim SCM ging Zechel nach Hildesheim und feierte dort sein Profidebüt in der 2. Bundesliga. Es folgten die Stationen Hannover-Burgwedel, Tusem Essen sowie seit 2021 der HC Erlangen.

In der deutschen Nationalmannschaft feierte Zechel am 19. März 2022 sein Debüt gegen Ungarn. Zudem nominierte ihn Bundestrainer Alfred Gislason in den deutschen 35er-Kader der diesjährigen Heim-EM und der Olympia-Qualifikation.

„Ich freue mich sehr darauf, in Magdeburg meine nächsten Entwicklungsschritte gehen zu können und gleichzeitig von zwei herausragenden Kreisläufern wie Magnus Saugstrup und Oscar Bergendahl zu lernen“, sagte Zechel.