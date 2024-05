Sommergewitter ziehen am Wochenende bei bis zu 26 Grad über Niedersachsen und Bremen hinweg. Am Freitag erwartete der Wetterdienst noch einmal Starkregen und vereinzelt Hagel.

Schauer und Gewitter am Wochenende in Niedersachsen

Hannover/Bremen - Ab Freitagmittag ziehen wieder Gewitterfronten über Niedersachsen und Bremen auf. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) seien von Süden her stürmische Böen, Hagel und Starkregen möglich. Örtlich könne es am Morgen und Vormittag außerdem zu Nebelbildungen kommen. Die Höchsttemperaturen liegen am Freitag zwischen 22 und 25 Grad.

In der Nacht zu Samstag ziehen die Schauer und Gewitter laut DWD nordwärts. Entsprechend wolkig und regnerisch werde der Tagesverlauf bei Temperaturen von bis zu 23 Grad im Inland und bis zu 18 Grad auf den Inseln. Die Schauer und Gewitter sollten demnach in der darauffolgenden Nacht teilweise abklingen, sind am Sonntag aber noch gebietsweise möglich - dann aber bei schwachem bis mäßigem Wind. Am Sonntag liegen die Höchsttemperaturen im Bundesland bei 22 bis 26 Grad.