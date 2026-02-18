Thorsten Hamer ist tot. Der Schauspieler starb im Alter von 43 Jahren. Bekanntgeworden war er mit der Serie „Die Landarztpraxis“.

Der Schauspieler ist im Alter von 43 Jahren gestorben. Bekannt war er aus der Serie „Die Landarztpraxis“.

Solingen - Der Schauspieler Thorsten Hamer ist tot. Der 43-Jährige starb bereits am 8. Februar „nach kurzer schwerer Krankheit“, teilte sein Management der Deutschen Presse-Agentur mit. Bei seinem Tod in seiner Geburtsstadt Solingen im Rheinland sei er im Kreise seiner Angehörigen gewesen.

Hamer hatte in etlichen Folgen der Sat.1-Serie „Die Landarztpraxis“ mitgespielt. Er verkörperte den Koch Matthias „Matti“ Steininger. „Ruhe sanft, lieber Thorsten“, schrieb der Sender in einem Instagram-Beitrag, in dem der Tod Hamers bekannt gemacht wurde. Der 1982 geborene Schauspieler sei „viel zu früh“ gestorben.

Hamer hatte Rollen in verschiedenen Fernseh- und Kinoproduktionen übernommen, darunter die ZDF-Serien „Notruf Hafenkante“ und „Soko Wismar“. Auch auf der Bühne spielte er, zuletzt oft in Stücken des Landestheaters Schwaben in Memmingen.