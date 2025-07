Sittensen - Bei einem Brand in einer Scheune ist ein Schaden von 750.000 Euro entstanden. Das Feuer brach am Morgen aus ungeklärter Ursache nahe der Autobahn 1 zwischen Hamburg und Bremen aus, wie die Polizei mitteilte. Eine 40-Jährige wurde demnach vorsorglich mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Wohnhaus wurde den Angaben nach verhindert.

Der Hof befindet sich nach Angaben der Freiwilligen Feuerwehr in Sittensen (Kreis Rotenburg) nahe dem Autohof. Auch ein Palettenstapel auf dem Gelände sei in Flammen aufgegangen. Zunächst hatte die Freiwillige Feuerwehr davon gesprochen, es brenne bei einem Palettenhandel.

Am Mittag liefen noch Nachlöscharbeiten. Einschränkungen für die in der Nähe verlaufende Autobahn 1 gab es nicht. Die querende Landstraße wurde aber gesperrt.