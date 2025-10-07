Xaver Schlager ist nach seiner Muskelverletzung zurück im Mannschaftstraining von RB Leipzig. Auch die zuletzt in Dortmund nicht im Kader stehenden Timo Werner und Kevin Kampl sind dabei.

Leipzig - Xaver Schlager ist zurück im Mannschaftstraining von RB Leipzig. Der österreichische Nationalspieler, der mit einer Muskelverletzung in der Wade über drei Wochen ausgefallen war, trainierte am Dienstag wieder beim sächsischen Fußball-Bundesligisten mit. Auch die zuletzt in der Fußball-Bundesliga beim 1:1 in Dortmund im Kader fehlenden Timo Werner (Leistenprobleme) und Kevin Kampl (Infekt) waren im ausgedünnten Profikader, der mit zehn U19-Spielern aufgefüllt worden war, während der Länderspielpause wieder mit dabei.

Zwöf Nationalspieler bei RB unterwegs

Mit den deutschen Nationalspielern Ridle Baku und David Raum, den Österreichern Christoph Baumgartner und Nicolas Seiwald sowie Antonio Nusa (Norwegen), Willi Orban (Ungarn), Maarten Vandevoordt (Belgien) und Yan Diomande, der erstmals für die Elfenbeinküste nominiert worden ist, sind allein acht A-Nationalspieler unterwegs. Neu dazu kam Amadou Haidara, der kurzfristig für Mali nachnominiert worden ist. Hinzu kommen die U21-Nationalspieler Assan Ouedraogo für Deutschland, Conrad Harder für Dänemark und Ezechiel Banzuzi für die Niederlande.