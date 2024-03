Apenburg - Beim Schlittenhundewagenrennen in Apenburg sind nach Veranstalterangaben so viele Starter wie noch nie in die Altmark gekommen. 86 Sportlerinnen und Sportler gingen mit rund 350 Tieren an den Start, sagte Rennleiter Uwe Fritz am Samstag. Die Teilnehmer stammten aus allen Teilen Deutschlands und seien stellenweise auch aus dem Ausland, etwa aus Dänemark, angereist.

Auf der rund 5,3 Kilometer langen Strecke gehe es auch um Punkte für die Deutsche Meisterschaft. Das Rennen findet bereits zum vierten Mal in Apenburg (Altmarkkreis Salzwedel) statt und wird vom Sachsen-Anhalter Schlittenhundesportclub ausgerichtet.