Rammenau - Das Barockschloss Rammenau im Landkreis Bautzen gibt fortan in einer Dauerausstellung Einblick in 300 Jahre Schlossgeschichte. Die Schau unter dem Titel „Kuhstall und Silberteller - Adel und Alltag in Rammenau“ soll am Sonntag (29. Juni) eröffnet werden und den Alltag der früheren Schlossbewohner und ihrer Dienerschaft zeigen. Zum Auftakt ist ein Familienfest geplant.

Alle Teile der barocken Anlage sind saniert

Schloss Rammenau gilt in Sachsen als einzige vollständig erhaltene Barockanlage auf dem Lande. Alle Gebäudeteile - der Meierhof, der Ehrenhof, das Schloss und der Park - sind saniert. Wozu die einzelnen Teile früher dienten, ist Gegenstand der Dauerausstellung. Der neue Rundgang bezieht die ganze Anlage ein.

Erstmals kann der Besucher auch erfahren, wie das Gesinde lebte, was es dort zu essen gab und welche schweren Arbeiten auf Hof und Feldern verrichtet werden mussten. An einer Melk-Station kann der Gast selbst Hand anlegen und sich ausprobieren. Im Schloss selbst lernt man dagegen die adligen Bewohner kennen. In den prachtvollen Gemächern herrschten Luxus und Gemütlichkeit.

Ausstellung soll die Sinne ansprechen

„Die Ausstellung spricht gezielt die Sinne an: Man kann lesen, hören, fühlen, spielen, die eigene Kraft einsetzen und mitmachen. Die Alltagswelten von Adel und Dienern, das Zusammenspiel von Schloss und Dorf, werden so eindrücklich erfahrbar“, teilte der Staatsbetrieb Schlösserland mit.



„Wir haben dem Schloss ein ganz neues Gesicht gegeben. Schloss Rammenau hat sich zu einem absoluten Geheimtipp unter den sächsischen Ausflugszielen entwickelt und ist ein großartiges Beispiel für gelungene Wissensvermittlung mit Erlebnisfaktor in einem Gesamtpaket“, betonte Schlösserland-Chef Christian Striefler. Insgesamt wurden rund 1,5 Millionen Euro in die Ertüchtigung des Schlosses gesteckt.

Schloss Rammenau ist ein beliebtes Ausflugsziel. Schon zu DDR-Zeiten diente das Schloss als Filmkulisse. Große Teil des Streifens „Aus dem Leben eines Taugenichts“ mit Dean Reed wurden hier gedreht.