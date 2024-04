Wernigerode - Nach einem Unfall der Wernigeröder Schlossbahn steht nach Polizeiangaben ein technischer Defekt als Ursache „im Raum“. Die Fahruntüchtigkeit des Fahrers oder ein Schwächeanfall sei aktuell auszuschließen, sagte ein Sprecher der Polizei am Montagmorgen.

Die kleine Bimmelbahn mit dem Namen „Die wilde Hilde“ war am Sonntag auf dem Rückweg vom Schloss in die Stadt in einer Linkskurve nach rechts von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Elf Menschen - darunter auch der Fahrer - wurden dabei leicht verletzt. Laut Polizei ist ein Schaden von rund 500.000 Euro entstanden.