Magdeburg - Schnee und überfrierender Regen verschlechtern die Verhältnisse auf den Straßen und sorgen auch weiterhin für Beeinträchtigungen. In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen kommt es nach Angaben der Behörden noch immer zu Behinderungen durch die aktuelle Wetterlage.

Zwar ist der vorübergehend stillgelegte Linienverkehr des ÖPNV Sachsen-Anhalts, etwa der HVB im Harz, wieder aufgenommen worden, wie die Verkehrsbetriebe am Morgen mitteilten, dennoch müsse weiterhin mit Verspätungen und Ausfällen gerechnet werden. Auch in Thüringen läuft der Linienverkehr im nördlichen Kyffhäuserkreis sowie im Kreis Nordhausen am Morgen zum Teil wieder an, ist jedoch laut Aussage der Verkehrsbetriebe noch auf die regional wichtigsten Linien beschränkt.

Glättebedingte Verkehrsunfälle

In Thüringen ereignete sich in der Nacht ein Glätteunfall im Landkreis Greiz, wobei ein 21-Jähriger schwer, seine beiden Mitfahrer leicht verletzt wurden. Im Eichsfeld war in der Nacht auch das Technische Hilfswerk (THW) im Einsatz. Ansonsten sei die Lage am Morgen neben einzelnen Unfällen mit Sach- sowie Blechschäden jedoch relativ ruhig, teilten die Lagezentren der drei Länder mit.



Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt in den nächsten Tagen weiterhin vor Glättegefahr auf den Straßen sowie örtlichem Schneefall bzw. Schneeregen. Man solle nach wie vor vorsichtig und umsichtig fahren, erklärte ein Sprecher des DWD.