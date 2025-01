Schnee und Glätte in Berlin und Brandenburg

In Berlin und Brandenburg ist mit Schnee zu rechnen. (Symbolbild)

Berlin - Die Menschen in Berlin und Brandenburg müssen sich am Donnerstag auf Schnee und gebietsweise Glätte einstellen. Während das Wetter im Süden der Region zunächst eher regnerisch bleibt, ist nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) im nördlicheren Teil bereits mit Schnee zu rechnen. Ab dem Nachmittag dehne sich der kräftige Schneefall von Westen aus immer weiter auf die gesamte Region aus. Dabei liegen die Höchsttemperaturen im Norden bei zwei, in der Mitte bei vier und im Süden bei zehn Grad.

Auch in der Nacht zum Freitag würden Frost sowie Glätte und Schnee erwartet, hieß es weiter. Ab Mitternacht würden die Niederschläge nachlassen und der Himmel sich etwas auflockern.