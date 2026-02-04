Mit gefrierendem Regen und Schneefall: Die Straßen dürften in den kommenden Tagen rutschig bleiben. Dafür sind bei den Temperaturen wieder Plusgrade in Aussicht.

Potsdam - In Berlin und Brandenburg sind Schnee und Temperaturen über dem Gefrierpunkt in Sicht. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) ist es am Mittwoch stark bewölkt bei Höchsttemperaturen von -6 bis 1 Grad. In der Nacht zum Donnerstag kann es demnach im Norden und Westen Brandenburgs teilweise kräftig schneien. Im Süden und Osten könnte gefrierender Regen für Glätte sorgen. Die Tiefstwerte sinken auf -2 bis -6 Grad.

Auch am Donnerstag kann es bei maximal -2 bis 2 Grad schneien. Die Nacht zum Freitag ist nach Angaben des DWD meist niederschlagsfrei. Die Tiefstwerte betragen -3 bis 0 Grad. Am Freitag ist es bei Höchsttemperaturen von 0 bis 4 Grad bedeckt. Im Nordosten ist mit etwas Schnee oder gefrierendem Sprühregen zu rechnen, so der DWD.