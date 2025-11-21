Eine Schneedecke bereits am vorletzten Novemberwochenende - das kommt auch im Thüringer Wald nicht so häufig vor. Das dürfte Winterausflügler anlocken.

Suhl - Der Regionalverbund Thüringer Wald erwartet angesichts einer dünnen Schneedecke und sonniger Wetteraussichten für das Wochenende einen Besucherzulauf in der Rennsteigregion. „Der erste Schnee ist ja immer das Highlight der Saison“, sagte Verbandssprecherin Katrin Bratner. „Da rechnen wir mit vielen Ausflüglern.“

Aktuell liegen bis zu 18 Zentimeter Schnee im Thüringer Wald. Das reicht zwar für ausgedehnte Langlauftouren auf gespurten Loipen noch nicht aus. Für das Spurenziehen seien mindestens 25 Zentimeter Schneeauflage nötig, so Bratner. Möglichkeiten zur Bewegung im Schnee gebe es dennoch.

Wetterprognosen

Wer sich am Wochenende auf in den Schnee macht, kann das bei schönstem Sonnenschein tun, wie Meteorologe Torsten Lehn vom Deutschen Wetterdienst sagt. Warm anziehen ist angesagt, in den Höhenlagen bleiben die Temperaturen auch tagsüber im einstelligen Minusbereich, auch im Flachland könne es örtlich etwas frostig bleiben. Weiterer Flockenwirbel ist am Wochenende nicht zu erwarten, erst in der Nacht zum Montag sei wieder mit Niederschlag zu rechnen.

Winterwandern durch verschneite Wälder

In und um Oberhof, Frauenwald, Masserberg, Ilmenau und Tambach-Dietharz sind mehrere Winterwanderwege zwischen einem und 12 Kilometer Länge begehbar, wie aus der Schnee-App des Regionalverbundes hervorgeht. Der Schwierigkeitsgrad reicht von leicht bis mittelschwer.

Rodeln und Snowtubing

Wer das Rutschen über Schnee auf Gummireifen liebt, ist am Wochenende in Oberhof richtig. Die Snowtubinganlage auf der Alten Golfwiese soll dem Regionalverbund zufolge dann öffnen. In Frauenwald ist der 165 Meter lange Familienrodelhang an dem Monument am Ortseingang bereits geöffnet.

Skilanglauf

Die Langlaufmöglichkeiten sind noch extrem überschaubar. Derzeit einzige geöffnete Open-Air-Loipe ist die 1,3 Kilometer kurze Strecke auf dem Sportplatz in Masserberg. Die Schneedecke ist gewalzt worden, so dass sie der Verbundsprecherin zufolge am ehesten für Skating genutzt werden kann.

Alpinski

Wer lieber rasant die Skihänge hinab wedeln will, muss sich im Thüringer Wald noch gedulden. Noch sind die Liftanlagen nicht geöffnet. Voraussichtlich am 1. Dezember soll in Oberhof die Saison im Snowpark am Fallbachhang starten.