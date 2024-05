Berlin - Bundeskanzler Olaf Scholz hat die Angriffe auf die Berliner Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) und andere Politiker als „empörend und feige“ verurteilt. „Wer sich engagiert, verdient Respekt“, schrieb der SPD-Politiker am Mittwoch in einem Beitrag auf der Plattform X. Gewalt gehöre nicht in die demokratische Auseinandersetzung. „Die Anständigen und Vernünftigen stehen klar dagegen - und sie sind die Mehrheit!“, so Scholz. Giffey war am Dienstagnachmittag in einer Bibliothek im Berliner Stadtteil Rudow angegriffen und leicht verletzt worden. Den Tatverdächtigen konnte die Staatsanwaltschaft am Mittwoch ermitteln.