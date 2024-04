Bei „Verstehen Sie Spaß?“ bringt Komiker Phil Laude als deutscher Spießer die Skilehrer zur Verzweiflung. Auch die Moderatorin der Show erkennt in sich einen Wesenszug des typischen „Almans“ wieder.

Barbara Schöneberger, Moderatorin, in Berlin.

Berlin - Moderatorin Barbara Schöneberger (50) lässt Menschen nicht gern auf sich warten. „Ich bin ein pünktlicher Mensch. Ich habe noch nie in meinem Leben irgendetwas verpasst oder auch noch nie einen Zug oder einen Flug verpasst“, sagte Schöneberger der Deutschen Presse-Agentur auf die Frage, welche klischeehaften deutschen Eigenschaften sie an sich hat. „Wenn ich weiß, dass 200 Leute auf mich im Fernsehstudio warten, bin ich pünktlich. Wenn ich abends bei einer Veranstaltung eingeladen bin, komme ich aber auch mal ein paar Minuten zu spät, wenn ich weiß, dass noch ein paar andere Menschen kommen.“

Schöneberger moderiert am Samstagabend (20.15 Uhr) Uhr wieder die Fernsehshow „Verstehen Sie Spaß?“ im Ersten. Zu Gast ist unter anderem der Komiker Phil Laude, der für die versteckte Kamera als pedantischer deutscher Tourist im Skigebiet St. Anton unterwegs ist und österreichische Snowboardlehrer zur Verzweiflung bringt. In der ARD-Serie „Almania“ macht sich Laude in seiner Rolle als Lehrer Frank Stimpel über den typischen deutschen Spießer lustig.