Oebisfelde - Schüler haben im Landkreis Börde Rasierklingen unter Fußball-Stickern in der Nähe ihrer Schule entdeckt. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, wie sie mitteilte. Demnach entdeckten Schüler des Gymnasiums die Sticker an einer Straßenlaterne in Oebisfelde und entfernten sie.

Dabei hätten sie die Rasierklingen entdeckt, die auf der klebenden Rückseite angebracht waren. Daraufhin meldeten sie den Fund dem Schulleiter, der die Polizei rief. Wie viele Rasierklingen angebracht wurden, ist bislang nicht bekannt. Die Sticker sollen zwischen Mittwochmittag und Donnerstagmittag dort platziert worden sein. Die Polizei sucht nach Zeugen.