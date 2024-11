Für die Schulkinowochen kommen in diesem Jahr wieder tausende Kinder und Jugendliche in die Kinos und andere Spielstätten - in manchen Fällen kommt das Kino aber zu den Schulen. (Archivbild)

Erfurt - Für tausende Thüringer Schülerinnen und Schüler steht ab kommender Woche ein Kinobesuch auf dem Stundenplan. Für die die diesjährigen Schulkinowochen sind etwa 23.000 Kinder und Jugendliche angemeldet. Die Veranstalter gehen aber davon aus, dass es wegen Nachmeldungen am Ende der zwei Wochen etwa 27.000 sein werden. „Damit wären es etwas mehr als im Vorjahr“, sagte Pressereferentin Anne Stechert. Die Nachfrage an dem Angebot steige jährlich. „Viele Lehrer melden sich schon direkt nach den Sommerferien an, obwohl die Schulkinowochen im November liegen.“

Schulklassen können bei der Schulkinowoche vergünstigt spezielle Kinovorstellungen an Vormittagen besuchen und mit ihren Lehrerinnen und Lehrern über die Filme diskutieren. Zur Vor- und Nachbereitung des Kinobesuchs gibt es kostenlos didaktisch aufbereitetes Begleitmaterial. Bei Sonderveranstaltungen können die jungen Zuschauer auch mit Filmschaffenden ins Gespräch kommen.

Auftakt mit Filmpreisträger-Produktion

So wird bei der Eröffnung am Montag in Erfurt der Kinderspielfilm „Sieger sein“ gezeigt (Regie: Soleen Yusef) über ein Mädchen aus Syrien, das in Deutschland in einem Team Fußball spielt. Schauspieler Andreas Döhler beantwortet anschließend Fragen. In der beim Deutschen Filmpreis als „Bester Kinderfilm“ ausgezeichneten Produktion spielt er den Fußballtrainer. Aber auch Dokumentations- und Animationsfilme und viele andere unterschiedliche Produktionen werden gezeigt. Das übergreifende Thema in diesem Jahr ist „Freiheit“

Rund 35 Kinos und andere Spielstätten nehmen dieses Mal teil. Wenn es keine geeigneten anderen Möglichkeiten gibt, kommen auch die Kinobetreiber mit Projektoren in die Schulen. Dazu müssen aber mindestens 100 Kinder die Vorstellung besuchen. Der offizielle Anmeldeschluss für dieses Jahr ist bereits erfolgt. In Einzelfällen seien noch Anmeldungen via Mail und Telefon möglich, sagte ein Sprecher der Schulkinowochen.