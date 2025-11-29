Die CDU in Sachsen-Anhalt will im Wahlkampf wieder näher an die Menschen – auf Marktplätzen und in Vereinen präsent sein. Was Landeschef Schulze dabei besonders wichtig ist.

Magdeburg - CDU-Landeschef Sven Schulze will im Landtagswahlkampf in Sachsen-Anhalt mit seiner Partei stärker auf Marktplätzen und in Vereinen Präsenz zeigen. Beim Verstehen und Lösen von Problemen habe die CDU eigentlich keine Probleme, sagte Schulze bei einem Landesparteitag der sachsen-anhaltischen CDU in Magdeburg. Aber wichtig sei, den Menschen auch zuzuhören. „Da müssen wir uns ein Stück weit hinterfragen“, sagte Schulze.

In Sachsen-Anhalt wird am 6. September ein neuer Landtag gewählt. Die CDU müsse präsenter werden im „vorpolitischen Raum“, forderte Schulze. „Wir müssen wieder mehr raus auf die Marktplätze.“ Ebenso wichtig sei Präsenz in Vereinen. „Das war mal unsere große Stärke.“

CDU-Spitzenkandidat Schulze kündigte an, mit dem neuen Landesvorstand intensiv am Landtagswahlprogramm arbeiten zu wollen. Man werde nicht mit Kompromissen in den Wahlkampf gehen, sondern mit CDU pur, so Schulze. Doch auch mit dem besten Programm gewinne man nicht automatisch Wahlen, sagte er. Es gehe auch um Emotionen, vor allem aber um Vertrauen.

Nötig sei zudem Rückenwind aus Berlin, betonte Schulze. Im Bund würden Konflikte aktuell auf offener Bühne ausgetragen. „Das muss sich wirklich ändern.“ Das gelte nicht nur für die Union, sondern explizit auch für die Sozialdemokraten. Alle hätten vor der Bildung der neuen Bundesregierung betont, dies sei die letzte Chance. „Dann muss man sie auch nutzen.“