Anfang September schießt ein Mann auf eine ausfahrende U-Bahn, die Polizei fandet öffentlich nach dem Tatverdächtigen. Jetzt hat die Fahndung zum Erfolg geführt.

Berlin - Nachdem ein Mann Anfang September in Berlin-Reinickendorf auf eine U-Bahn geschossen hatte, wurde nun der Tatverdächtige ermittelt. Wie die Polizei mitteilte, konnte ein 33-Jähriger ausfindig gemacht werden. Zum Ermittlungsverfahren seien die verwendete Waffe, eine CO₂-Pistole, und Teile der Tatbekleidung sichergestellt worden. Es wird wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung gegen den 33-Jährigen ermittelt.

Anfang September soll der Tatverdächtige im U-Bahnhof Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik auf den letzten Waggon einer ausfahrenden U-Bahn geschossen haben. In dem Waggon befanden sich mehrere Fahrgäste, die jedoch nicht verletzt wurden. Lediglich eine Scheibe wurde beschädigt. Nach der Tat flüchtete der 33-Jährige.