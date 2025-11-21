Die Stadt Wittenberg hat das Sicherheitskonzept für den Weihnachtsmarkt bislang nicht genehmigt. Warum die Verantwortlichen trotzdem zuversichtlich sind.

Wittenberg - Der Weihnachtsmarkt in Lutherstadt Wittenberg soll am Montag eröffnen. Nachdem Sicherheitsbedenken aufgekommen waren, haben sich Vertreter der Stadt, des Landkreises Wittenberg, der Polizei und des Gewerbevereins als Veranstalter am Freitag getroffen. Der Austausch sei zielorientiert gewesen, die Akteure hätten einen Fahrplan erarbeitet, sagte ein Sprecher der Stadt. „Der Weihnachtsmarkt soll am Montag starten.“ Man sei optimistisch, dass dies gelinge.

Die Stadt hat das Sicherheitskonzept des Veranstalters allerdings bisher nicht genehmigt. Zu den konkreten Auflagen wollte sich der Sprecher nach dem Treffen nicht äußern. Die Maßnahmen sollen aus Sicherheitsgründen nicht öffentlich bekanntwerden.