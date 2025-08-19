Magdeburg - In Magdeburg ist auf eine Bar geschossen worden. Personen wurden bei dem Angriff nicht verletzt, es blieb beim Sachschaden, wie die Polizei mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen vier Männer in der Nacht zu Dienstag gegen 1.30 Uhr mit einer Langwaffe auf eine Scheibe des Lokals geschossen haben. Anschließend flüchteten sie mit einem Auto. Die Polizei sucht nach ihnen.