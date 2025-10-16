Zwei Menschen werden bei Schüssen verletzt. Die Polizei findet Waffen in einem Auto. Es gibt viele Fragen.

Berlin - Nach Schüssen in Berlin-Kreuzberg mit zwei Verletzten sind die Hintergründe noch unklar. Eine Mordkommission ermittele wegen eines versuchten Tötungsdelikts, sagte ein Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft. Durch einen Zeugenaufruf erhoffe sie sich Hinweise. Die Polizei sucht nach Menschen, die auffällige Beobachtungen gemacht oder verdächtige Menschen gesehen haben.

Gegen zwei Männer, die Polizisten in Neukölln mit Schusswaffen in einem Auto feststellten, hätten sich Anhaltspunkte für eine Tatbeteiligung bislang nicht bestätigt, hieß es. Sie sind wieder auf freiem Fuß.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wurden am Mittwoch kurz nach 16.00 Uhr unvermittelt Schüsse aus einem Auto heraus auf eine Gruppe auf dem Gehweg in der Adalbertstraße abgefeuert. Die Polizei fand später in der Naunynstraße einen Mann mit einer Schussverletzung. Ein weiterer mutmaßlich Beteiligter begab sich laut Polizei selbstständig mit Schussverletzungen an Bein und Oberkörper in ein Krankenhaus.

Bereits am Dienstagabend fielen in Kreuzberg Schüsse. Drei Geschwister standen laut Polizei vor einem Mehrfamilienhaus in der Alexandrinenstraße, als mehrere Schüsse aus unbekannter Richtung fielen. Ob es einen Zusammenhang zwischen den Vorfällen gibt, ist bislang unklar.