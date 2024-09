In einem Wohngebiet in Hoyerswerda fallen Schüsse. Angeblich schießt ein Mann mit einem Luftgewehr auf Tiere. Die Polizei rückt an.

Schüsse in Wohngebiet - 33-Jähriger in Gewahrsam

In einem Wohngebiet in Hoyerswerda fallen Schüsse. (Symbolbild)

Hoyerswerda - Nach mutmaßlichen Schüssen in einem Wohngebiet in Hoyerswerda hat die Polizei einen 33-Jährigen in Gewahrsam genommen. Das eingesetzte Spezialeinsatzkommando stellte den Mann am Nachmittag bei einem Zugriff in seiner Wohnung fest, sagte ein Sprecher. Demnach laufen aktuell noch polizeiliche Maßnahmen, die Wohnung wird durchsucht.

Ab dem Vormittag war die Polizei mit großem Aufgebot vor Ort. Anwohner hatten laut einer Mitteilung berichtet, dass ein Mann aus einem Mietshaus, vermutlich mit einem Luftgewehr, auf Tiere schießen soll. Die alarmierten Beamten konnten demnach weitere Schussgeräusche hören, der Bewohner habe aber die Tür nicht geöffnet.

Der Bereich wurde weiträumig abgesperrt. Die angrenzenden Wohnungen wurden evakuiert. Eine Verhandlungsgruppe der Polizei und ein Spezialeinsatzkommando trafen am Einsatzort ein.