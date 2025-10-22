weather regenschauer
Auf einem Parkplatz im Berliner Stadtteil Mariendorf fallen Schüsse, eine Person muss ins Krankenhaus. Die Polizei spricht von einem versuchtem Tötungsdelikt.

Von dpa 23.10.2025, 00:50
Mindestens eine Person wurde verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.
Mindestens eine Person wurde verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Michael Ukas/dpa

Berlin - Durch mehrere Schüsse auf einem Supermarktparkplatz in Berlin-Mariendorf ist mindestens eine Person verletzt worden. Die Mordkommission ermittelt seit dem Abend zu einem versuchten Tötungsdelikt, wie die Polizei auf X mitteilte. Die unbekannten Täter seien geflüchtet. Die angeschossene Person, deren Alter und Geschlecht zunächst unbekannt war, sei ins Krankenhaus gebracht worden.