Auf einem Parkplatz im Berliner Stadtteil Mariendorf fallen Schüsse, eine Person muss ins Krankenhaus. Die Polizei spricht von einem versuchtem Tötungsdelikt.

Berlin - Durch mehrere Schüsse auf einem Supermarktparkplatz in Berlin-Mariendorf ist mindestens eine Person verletzt worden. Die Mordkommission ermittelt seit dem Abend zu einem versuchten Tötungsdelikt, wie die Polizei auf X mitteilte. Die unbekannten Täter seien geflüchtet. Die angeschossene Person, deren Alter und Geschlecht zunächst unbekannt war, sei ins Krankenhaus gebracht worden.