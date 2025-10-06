Eine Woche lang stoppt VW in Zwickau und Dresden die Produktion. Was steckt hinter den Maßnahmen?

Wolfsburg/Zwickau - VW drosselt wegen schwacher Nachfrage ab heute die Produktion in Zwickau und Dresden. Für eine Woche lang sollen die Bänder in den Werken stillstehen, hatte der Autobauer angekündigt. Auslöser der Maßnahme ist der weiterhin schwache Absatz der Elektrofahrzeuge des Konzerns.

Auch in Niedersachsen sind Produktionskürzungen beschlossen worden. In Osnabrück wird bis Jahresende jede Woche mindestens ein Schließtag eingelegt. Außerdem ist eine Woche Pause im Oktober geplant. Auch in Emden sollen die Bänder an mehreren Tagen stillstehen.

In Zwickau und Emden werden E-Autos produziert, bei denen die Nachfrageflaute dem Konzern zu schaffen macht. Osnabrück leidet unter schwachen Verkaufszahlen der dort gebauten Cabrios.

Sonderschichten in Wolfsburg

Ganz anders ist die Lage dagegen im Stammwerk Wolfsburg in Niedersachsen: Dort soll es an fast allen Wochenenden bis Weihnachten Sondereinsätze geben. Grund sei die hohe Nachfrage nach den dort gebauten Verbrennern Golf, Tiguan und Tayron.