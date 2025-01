Dresden - Nach dem Tod eines sächsischen Polizisten im Dienst in Südbrandenburg bei der Fahndung nach mutmaßlichen Autodieben wollen Kolleginnen und Kolleginnen mit einer Schweigeminute trauern. Am kommenden Dienstag (14. Januar) zum Zeitpunkt des tödlichen Einsatzes um 11.24 Uhr soll es ein stilles Gedenken geben, teilte das Innenministerium in Sachsen mit. Unter dem Motto #einervonuns soll die Schweigeminute an zahlreichen Standorten der Polizei in Sachsen und bundesweit stattfinden.

Der 32 Jahre alte Polizist wurde am Dienstag in Lauchhammer im Grenzgebiet zu Sachsen bei einem Einsatz gegen mutmaßliche Autodiebe getötet. Er gehörte der Gemeinsamen Fahndungsgruppe der Dresdner Polizei und der Bundespolizei an. Als er ein verdächtiges Fahrzeug kontrollieren wollte, wurde der Mann von dem Wagen angefahren und erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen.

Inzwischen ist ein Haftbefehl wegen Mordes gegen einen 37-Jährigen ergangen. Der Pole kam als dringend Tatverdächtiger in Untersuchungshaft. Er soll das Auto gefahren haben, das den Polizisten erfasste.