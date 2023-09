Osnabrücks Trainer Tobias Schweinsteiger und sein HSV-Kollege Tim Walter kennen sich schon lange. Am Freitag geht es gegeneinander. Der VfL-Coach zieht Parallelen zwischen sich dem Hamburger Trainer.

Hamburg - Vor dem Zweitliga-Spiel des VfL Osnabrück gegen den Hamburger SV hat VfL-Trainer Tobias Schweinsteiger die Spielweise seines HSV-Kollegen Tim Walter gelobt. „Sein Spielstil ist besonders. Es war ihm immer wichtig, viele Tore zu schießen und Spielfreude zu vermitteln“, sagte Schweinsteiger dem „Hamburger Abendblatt“ (Mittwoch). Die Hanseaten treten am Freitag (18.30 Uhr/Sky) an der Bremer Brücke an.

Der Bruder von Weltmeister Bastian Schweinsteiger hatte von 2015 bis 2018 als Walters Assistent im Nachwuchs von Bayern München gearbeitet. „Ich habe viel von ihm mitgenommen, er vielleicht auch von mir“, sagte der 41-jährige Schweinsteiger, der den sechs Jahre älteren Walter und sich selbst als „Alphatiere“ bezeichnete.

Zwischen dem Spiel des HSV, bei dem Schweinsteiger in der Saison 2019/20 als Co-Trainer von Dieter Hecking gearbeitet hatte, und dem der Osnabrücker sieht der VfL-Coach einige Parallelen: „Unser Spiel beinhaltet viele Elemente, die auch beim HSV zu sehen sind. Auch in der Zweiten Liga wollen wir eine Dominanz entwickeln und unser Spiel dem Gegner aufdrängen.“

Erfolgreich war die Spielweise des Aufsteigers, der mit nur einem Punkt und 17 Gegentreffern am Ende der Tabelle steht, bislang nicht. Besonders bitter war zuletzt das 0:7 bei Hannover 96.

Vor der Partie gegen den Tabellenzweiten aus der Hansestadt sagte Schweinsteiger der „Hamburger Morgenpost“ (Mittwoch): „Wir werden hart arbeiten müssen, um ihre Stärken aus dem Spiel zu nehmen. Es kommt viel auf unsere Einstellung an - aber wir werden auch Glück brauchen, offensiv wie defensiv.“ Auch der HSV ist nach dem vergangenen Spieltag angeschlagen. Die Hamburger verloren bei Osnabrücks Mit-Aufsteiger SV Elversberg mit 1:2.