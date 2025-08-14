Mehrere Fahrzeuge sind in einen Unfall auf der Autobahn 7 bei Schneverdingen verwickelt. Es gibt Verletzte. Und die Fahrbahn Richtung Hamburg wird zeitweise gesperrt.

Schneverdingen - Nach einem Auffahrunfall zwischen Schneverdingen und Bispingen ist die A7 in Richtung Hamburg wieder frei. Sie war am Mittag gesperrt worden, nachdem ein 64-Jähriger an einem Stauende auf das Auto eines 70-Jährigen aufgefahren war. Der Unfallverursacher schob den anderen Pkw in einen Linienbus, in dem aber keine Fahrgäste saßen, wie die Polizei im Heidekreis mitteilte.

Insgesamt wurden sieben Menschen verletzt. Die 38 Jahre alte Beifahrerin des Unfallverursachers erlitt schwere Blessuren. Sechs weitere Menschen, darunter drei Kinder im Auto des Unfallverursachers, wurden leicht verletzt. Alle kamen in umliegende Krankenhäuser. Nach fast drei Stunden war die Unfallstelle dann geräumt.