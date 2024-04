Berlin - Eine 62-jährige Frau ist durch einen Wohnungsbrand in Berlin-Schöneberg lebensgefährlich verletzt worden. Sie konnte sich am Donnerstagabend nur durch einen Sprung in ein Spezialpolster der Feuerwehr aus der brennenden Wohnung im ersten Stock retten, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Wegen ihrer schweren Brandverletzungen wurde die Frau mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Ihr 64 Jahre alter Mann, der das Feuer bemerkt und vergeblich versucht hatte, es zu löschen, wurde ebenfalls verletzt. Außerdem wurden sieben weitere Bewohner des Hauses in der Eisackstraße medizinisch behandelt.