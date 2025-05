Ein Rettungshubschrauber fliegt einen der Verletzten in eine Klinik. (Symbolbild)

Jade - Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos sind in Jade im Landkreis Wesermarsch sechs Menschen verletzt worden. Laut Polizei gab es drei Schwerverletzte und drei Leichtverletzte. Demnach wollte ein 21 Jahre alter Autofahrer in Begleitung eines 22-Jährigen in eine Straße abbiegen, die wegen eines Brandes gesperrt war. Dabei soll der junge Fahrer den entgegenkommenden Wagen einer 60-Jährigen sowie weiteren drei Insassen übersehen haben.

Rettungswagen brachten die Verletzten in Kliniken; der 22-Jährige wurde von einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die betroffene Straße war für rund zwei Stunden gesperrt. Die Ermittlungen dauerten an.