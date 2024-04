Rastenberg - Ein 82-jähriger Mann ist in Rastenberg (Landkreis Sömmerda) von zwei Hunden gebissen und leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der Senior am Sonntagnachmittag zu Fuß unterwegs, als ein bislang unbekannter Mann zunächst sein Hoftor öffnete, um Mülltonnen herauszustellen. Daraufhin rannten die beiden Hunde des Mannes auf die Straße und stießen den 82-Jährigen um. Dann bissen sie ihm in beide Hände. Der Mann musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung.