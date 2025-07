Berlin/Magdeburg - Die Frage, wer die CDU in Sachsen-Anhalt als Spitzenkandidat in die Landtagswahl 2026 führt, dürfte bald beantwortet werden. Der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Sepp Müller aus Wittenberg, vermied es in einem Interview mit RTL/ntv, eine persönliche Präferenz zu nennen. Müller sagte: „Reiner Haseloff hat für unser Land viel erreicht, nicht nur als Arbeitsamtsdirektor, sondern zum Schluss jetzt als dienstältester Ministerpräsident. Ich bin ihm dankbar für seine Arbeit. Und wir werden in unserer Partei gemeinsam mit Reiner Haseloff die Entscheidung in den nächsten Tagen, spätestens Wochen bekanntgeben.“

Man werde als starkes Team auftreten, sagte Müller. Auf die Frage, ob es entscheidend sei, dass Haseloff noch einmal antrete, sagte er: „Wenn eine Partei mit über 5.000 Mitgliedern in einem Landesverband sich nur an eine Person hängt, dann glaube ich, dann haben wir als Partei einiges verkehrt gemacht.“

In Sachsen-Anhalt findet die Landtagswahl am 6. September 2026 statt. Aktuell regiert ein Bündnis aus CDU, SPD und FDP. Ob Haseloff noch einmal als Spitzenkandidat seiner Partei antritt oder CDU-Landeschef und Wirtschaftsminister Sven Schulze zum Zug kommt, ist aktuell offen.