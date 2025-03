In freier Wildbahn werden Sibirische Tiger bis zu 15 Jahre alt. Im Tierpark Gotha wurde ein Exemplar deutlich älter. Während dort getrauert wird, freut man sich in Gera auf Zuwachs.

Sibirischer Tiger in Gotha gestorben - Löwenzuwachs in Gera

Gotha - Tigerdame Taiga aus dem Tierpark Gotha ist tot. Die Verantwortlichen des Parks hätten sich dazu entschieden, den 18-jährigen Sibirischen Tiger von seinen Schmerzen zu erlösen, hieß es in einer Mitteilung. Das Tier habe an mehreren altersbedingten Erkrankungen gelitten, sein Zustand habe sich zunehmend verschlechtert.

Der Tierpark sei stolz, dass Taiga ein so hohes Alter erreicht habe. Den Angaben zufolge werden Sibirische Tiger in freier Wildbahn in der Regel 10 bis 15 Jahre alt.

Während die Einrichtung in Gotha trauert, freut sich der Tierpark Gera über Zuwachs: Hier soll noch vor dem Sommer das junge Löwenmännchen Bahati einziehen. Das Tier kommt aus dem Zoo Leipzig und soll dann den beiden Löwenschwestern Sari und Mari Gesellschaft leisten. Erst im vergangenen Jahr war Löwe Mufasa im Alter von fünf Jahren in Gera gestorben.