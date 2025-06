Fünf junge Männer streiten sich in Halle-Neustadt – die Lage eskaliert. Rund drei Stunden später kommt es in der Nähe erneut zu einer gewaltvollen Auseinandersetzung.

Halle (Saale) - In Halle ist es am Sonntagabend zu zwei gewaltsamen Auseinandersetzungen mit insgesamt sieben Verletzten gekommen. Laut Polizei gerieten gegen 20 Uhr in der Neustädter Passage fünf Männer im Alter zwischen 17 und 27 Jahren zunächst in einen Streit, der in eine körperliche Auseinandersetzung ausartete. Dabei wurden unter anderem ein Messer, Schlagringe, ein Gürtel und Pfefferspray eingesetzt. Drei Männer wurden leicht verletzt, ein 19-Jähriger erlitt schwere Verletzungen und kam ins Krankenhaus.

Rund drei Stunden später wurden in der Nähe der Skaterbahn in der Neustädter Passage erneut drei Männer im Alter von 18 bis 25 Jahren angegriffen – diesmal offenbar von einer größeren Gruppe Jugendlicher im Alter von etwa 14 bis 18 Jahren. Dabei kam es zu Schlägen, Tritten und dem Einsatz von Pfefferspray. Zudem waren Schussgeräusche zu hören. Die Polizei fand später Hülsen von Schreckschussmunition am Tatort. Laut Angaben wurde auch hier ein Mann schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht, zwei weitere wurden leicht verletzt. Die Täter flüchteten. In beiden Fällen ermittelt nun die Polizei.