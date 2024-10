In einer Wohnung in Göttingen bricht ein Feuer aus. Die Feuerwehr rettet sieben Bewohner des Hauses mit Leitern. Die Brandursache ist zunächst unklar.

Sieben Verletzte bei Brand in Göttingen

Feuer in Mehrfamilienhaus

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Göttingen sind sieben Menschen verletzt worden. (Symbolbild)

Göttingen - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Göttingen sind sieben Menschen verletzt worden. Die meisten hätten eine Rauchgasvergiftung erlitten, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. Das Feuer war heute Morgen in einer Wohnung im ersten Stock des Gebäudes ausgebrochen. Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, schlugen bereits Flammen aus dem Fenster.

Die Feuerwehr rettete eine Mutter und ihren etwa fünf Jahre alten Sohn mit einer Leiter vom Balkon der brennenden Wohnung. Beide kamen ins Krankenhaus. Mit einer Drehleiter holte die Feuerwehr einen Mann vom Dach des Mehrfamilienhauses sowie zwei Kinder aus einer Nachbarwohnung, die allein zu Hause waren. Zwei weitere Bewohner wurden mit Leitern von ihren Balkonen gerettet.

Der Brand war gegen Mittag gelöscht. Das Haus ist laut Feuerwehr vorerst nicht bewohnbar. Die Brandursache sowie die Schadenshöhe waren zunächst unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.