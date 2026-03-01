Bei einem Überholmanöver kommt es zu einem Zusammenprall zwischen zwei Fahrzeugen. Alle Insassen werden verletzt. In einem der Wagen sitzen drei Kinder.

Badbergen - Bei einem Unfall zwischen zwei Fahrzeugen im Landkreis Osnabrück sind sieben Menschen verletzt worden, darunter drei Kinder. Ein Gespann aus einem Transporter und einem Anhänger sei auf einer Straße in der Gemeinde Badbergen nach links abgebogen, sagte ein Polizeisprecher. Ein von hinten kommendes Auto überholte mehrere Wagen und prallte in das abbiegende Gespann.

Die 52 Jahre alte Fahrerin des Transporters wurde bei dem Unfall am Sonntagmittag schwer und ihr 53 Jahre alter Beifahrer leicht verletzt. In dem Auto saßen drei Kinder im Alter zwischen drei und sieben Jahren, sowie der 41 Jahre alte Fahrer und seine 38 Jahre alte Beifahrerin. Sie wurden ebenfalls leicht verletzt.