Magdeburg gibt die Vertragsverlängerung von Rechtsaußen Daniel Pettersson bekannt. Anschließend liefern Magdeburg und Kiel ein Spiel auf Augenhöhe, in dem die Gäste dem SCM einen Punkt abringen.

Magdeburg - Tabellenführer SC Magdeburg hat im letzten Heimspiel des Jahres den zweiten Punkt der Ligasaison abgegeben. Gegen den THW Kiel gab es vor 6.600 Zuschauern ein 26:26 (13:13). Beste Magdeburger Schütze waren Lukas Mertens und Gisli Kristjansson mit je sechs Toren. Für Magdeburg war es das erste Remis nach wettbewerbsübergreifend 23 Siegen in Folge.

Vor der Partie gaben die Magdeburger die Vertragsverlängerung von Daniel Pettersson bekannt. Der Schwede wird ein weiteres Jahr für die Elbestädter auflaufen und in der neuen Saison mit Neuzugang Oskar Vind das Rechtsaußen-Duo bei den Elbestädtern bilden. Pettersson läuft bereits seit 2016 für den SCM auf, bindet sich nun bis 2027 an Grün-Rot.

„Daniel ist ein Spieler, der jeder Mannschaft guttut. Sportlich ist auf ihn Verlass – und menschlich sowieso“, sagte SCM-Trainer Bennet Wiegert zur Verlängerung, während Pettersson betonte: „Unsere Fans sind einmalig und immer für uns da. Ich freue mich darauf, mit diesem fantastischen Team weiterhin auf Titeljagd zu gehen“.

Andreas Wolff mit einigen Paraden

Im Nachholspiel des sechsten Spieltags mussten die Gäste auf Elias Ellefsen a Skipagotu verzichten, der mit Schulterverletzung in Kiel geblieben war. Magdeburg musste sich also auf ein verändertes Angriffsspiel des THW einstellen, hatte aber trotz Führung in der eigenen Offensive Probleme (4:3/10.). Mehrfach verpasste es der SCM, den Vorsprung zu vergrößern, scheiterte mehrfach an Andreas Wolff im Gästetor, was Kiel nutzte, um das Spiel zu drehen (7:8/18.). Die Partie blieb bis zur Pause eng, so dass das Unentschieden die logische Folge war.

Nach Wiederbeginn vergab der SCM die ersten zwei Angriffe, Kiel führte kurzzeitig mit zwei Toren (13:15/33.). Es folgte ein Magdeburger 7:1-Lauf, der die Gastgeber erstmalig überhaupt mit drei Toren in Führung brachte (20:16/41.). Kiel fing sich allerdings wieder und glich einmal mehr aus (20:20/46.). Keines der Teams konnte über längere Zeit die Spielkontrolle halten. In der Schlussminute hielt Sergey Hernandez, doch den Abpraller nutzte Kiel zum Ausgleich - und Magdeburg traf in den verbleibenden zwei Sekunden nicht mehr.